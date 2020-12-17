Двоє малих дітей отруїлися чадним газом у Львові

"16 грудня, близько 23:30, у селищі Рудне (Залізничний район міста Львова), у квартирі другого поверху двоповерхового будинку на вул Володимира Великого, 44, отруїлися, ймовірно, чадним газом двоє дітей 2012 та 2018 років народження. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Львівську МДКЛ", - повідомили у департаменті.

Аварійна бригада ПАТ Львівгаз" тимчасово відключила подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

Додамо, за даними ДСНС, сумна статистика свідчить, що найчастіше випадки отруєння чадним газом трапляються внаслідок порушення правил експлуатації газових приладів, пічного опалення та нехтування елементарними вимогами правил безпеки життєдіяльності, дотримання яких допоможе зберегти здоров’я та життя. Часто в житлових приміщеннях, бажаючи зберегти тепло, зачиняють витяжку, коли ще не прогоріло паливо. Отруєння людей чадним газом – найпоширеніше під час опалювального сезону.

Нагадаємо, ще один випадок отруєння дітей чадним газом у Львові фіксували на початку грудня.