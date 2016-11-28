Двоє людей загинуло в Криму через аварію вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Двоє людей загинули біля Алушти внаслідок аварії вертольота Robinson. Про це повідомляє прес-служба МНС окупованого Криму, передає УНН.
Катастрофа приватного вертольота сталася на відкритій місцевості, у 200-300 м від автомобільної траси “Сімферополь-Алушта”, у районі с.Виноградне (м.Алушта). Внаслідок падіння вертоліт отримав сильні пошкодження, проте не загорівся.
“На борту перебували двоє людей: чоловік і жінка, які отримали травми несумісні з життям. Їхні особи встановлюються. До найближчого населеного пункту більше кілометра. Руйнувань і жертв серед населення на землі немає”, — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, вертоліт вилетів з Ялти і прямував у місто Білогірськ. На місці падіння проводиться ретельне обстеження території. Встановлюється належність вертольота і причини інциденту.