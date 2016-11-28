Два человека погибли в Крыму из-за аварии вертолета

Катастрофа частного вертолета произошла произошла на открытой местности, в 200-300 м от автомобильной трассы «Симферополь-Алушта», в районе с.Виноградное (г.Алушта). В результате падения вертолет получил сильные повреждения, однако не загорелся.

"На борту находились два человека: мужчина и женщина, которые получили травмы несовместимые с жизнью. Их личности устанавливаются. До ближайшего населенного пункта более километра. Разрушений и жертв среди населения на земле нет ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, вертолет вылетел из Ялты и направлялся в город Белогорск. На месте падения проводится тщательное обследование территории. Устанавливается принадлежность вертолета и причины инцидента.