Двоє людей загинуло через обстріл тунелю у секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Через обстріл тунелю в секторі Газа загинуло двоє людей та п’ятеро поранених. Про це повідомляє ізраїльський 9 канал, передає УНН.
Так, представники ХАМАСу повідомили про нічний обстріл території сектора Газа, внаслідок якого загинули двоє місцевих жителів та ще п'ятеро отримали поранення.
Місцева влада уточнила, що удару піддався підземний тунель в районі Рафіаха на кордоні з Єгиптом, і звинуватили в ескалації насильства Ізраїль.
У командуванні Армії оборони Ізраїлю у свою чергу заявили про непричетність до обстрілу, припустивши, що удар по інфраструктурі терористів завдали єгипетські збройні сили.
Напередодні ізраїльська територія піддалася ракетному обстрілу з боку Синайського півострова. По Ейлату були випущені чотири снаряди, три з яких збила система ПРО "Залізний купол", ще один розірвався на відкритій місцевості, не заподіявши шкоди.
Пізніше прийшла інформація, що уламки однієї з ракет впали в басейн готелю, розташованого в туристичній зоні, на березі Ейлатської затоки.
Ізраїль піддався напередодні також обстрілу з Сирії: випущений танком снаряд розірвався в районі Голанських висот. У відповідь сили Армії оборони Ізраїлю обстріляли позиції сирійської армії.