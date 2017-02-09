Два человека погибли в результате обстрела туннеля в секторе Газа

Так, представители ХАМАСа сообщили о ночном обстреле территории сектора Газа, в результате которого погибли двое местных жителей и еще пятеро получили ранения.

Местные власти уточнили, что удару подвергся подземный тоннель в районе Рафиаха на границе с Египтом, и обвинили в эскалации насилия Израиль.

В командовании Армии обороны Израиля в свою очередь заявили о непричастности к обстрелу, предположив, что удар по инфраструктуре террористов нанесли египетские вооруженные силы.

Накануне израильская территория подверглась ракетному обстрелу со стороны Синайского полуострова. По Эйлату были выпущены четыре снаряда, три из которых сбила система ПРО "Железный купол", еще один разорвался на открытой местности, не причинив вреда.

Позже пришла информация, что обломки одной из ракет упали в бассейн, расположенный в туристической зоне, на берегу Эйлатского залива.

Израиль подвергся накануне также обстрелу из Сирии: выпущенный танком снаряд разорвался в районе Голанских высот. В ответ силы Армии обороны Израиля обстреляли позиции сирийской армии.