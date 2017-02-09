Два человека погибли в результате обстрела туннеля в секторе Газа

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44102 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 108567 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 116676 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 128494 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 148124 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160532 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123822 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139064 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189917 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291687 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.9м/с
68%
Популярные новости

На фронте 120 боевых столкновений за сутки: больше всего атак на Покровском направлении

7 апреля, 19:34 • 5622 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 7668 просмотра

Трамп заверил, что США не приостановят пошлины

7 апреля, 19:47 • 4944 просмотра

Трамп анонсировал переговоры с Тегераном и "большую встречу" в субботу

7 апреля, 20:07 • 3914 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 11029 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 190714 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 246499 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 448102 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400630 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 486018 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28437 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28081 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42749 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65019 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71836 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Два человека погибли в результате обстрела туннеля в секторе Газа

Киев • УНН

 • 8228 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Из-за обстрела туннеля в секторе Газа погибли два человека и пятеро раненых. Об этом сообщает израильский 9 канал, передает УНН.

Два человека погибли в результате обстрела туннеля в секторе Газа

Так, представители ХАМАСа сообщили о ночном обстреле территории сектора Газа, в результате которого погибли двое местных жителей и еще пятеро получили ранения.

Местные власти уточнили, что удару подвергся подземный тоннель в районе Рафиаха на границе с Египтом, и обвинили в эскалации насилия Израиль.

В командовании Армии обороны Израиля в свою очередь заявили о непричастности к обстрелу, предположив, что удар по инфраструктуре террористов нанесли египетские вооруженные силы.

Накануне израильская территория подверглась ракетному обстрелу со стороны Синайского полуострова. По Эйлату были выпущены четыре снаряда, три из которых сбила система ПРО "Железный купол", еще один разорвался на открытой местности, не причинив вреда.

Позже пришла информация, что обломки одной из ракет упали в бассейн, расположенный в туристической зоне, на берегу Эйлатского залива.

Израиль подвергся накануне также обстрелу из Сирии: выпущенный танком снаряд разорвался в районе Голанских высот. В ответ силы Армии обороны Израиля обстреляли позиции сирийской армии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$65.19
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,600.38