Двоє дітей провалилися під лід на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На ставку поблизу села Новоіванівка на Харківщині під лід провалилися хлопчик і дівчинка, одну дитину врятувати не вдалося. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
Про трагедію, яка сталася, до чергової частини Лозівського відділу поліції повідомив диспетчер місцевої державної служби надзвичайних ситуацій сьогодні о 12:00.
"Як з’ясували правоохоронці, 6-річний хлопчик з дівчинкою пішли гуляти до замерзлого ставка та провалились під лід. Дітей побачив чоловік, який рибачив неподалік. Він одразу викликав правоохоронців та медичну допомогу. Не гаячи час, рибалка витягнув із крижаної води дівчинку", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що стан її здоров’я задовільний.
"Хлопчика врятувати не вдалось. Він пробув під кригою майже 15 хвилин. Медики, які прибули на місце події, надали дитині першу медичну допомогу, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями", - сказано у повідомленні.
Наразі встановлюються всі обставини події. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.