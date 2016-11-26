Двое детей провалились под лед в Харьковской области

О трагедии в дежурную часть Лозовского отдела полиции сообщил диспетчер местной государственной службы чрезвычайных ситуаций сегодня в 12:00.

"Как выяснили правоохранители, 6-летний мальчик с девочкой пошли гулять на замерзший пруд и провалились под лед. Детей увидел человек, который рыбачил неподалеку. Он сразу вызвал милицию и медицинскую помощь. Не теряя время, рыбак вытащил из ледяной воды девочку", - говорится в сообщении.

Указано, что состояние ее здоровья удовлетворительное.

"Мальчика спасти не удалось. Он пробыл под льдом почти 15 минут. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали ребенку первую медицинскую помощь, однако мальчик умер, так и не приходя в сознание", - сказано в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.