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Двох студенток з відкритою формою туберкульозу виявили у Хмельницькому ВПУ

Київ • УНН

 • 9728 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Хмельницькому ВПУ виявили двох студенток з відкритою формою туберкульозу. 17-річних дівчат госпіталізовано до спеціалізованої лікарні. В училищі проводяться протиепідемічні заходи. Про це кореспонденту УНН розповіла головний позаштатний дитячий фтизіатр Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Світлана Гейващук.

Двох студенток з відкритою формою туберкульозу виявили у Хмельницькому ВПУ

Як стало відомо, одну хвору дівчину доставили до лікарні з дитячої лікарні ще два тижні тому. А через кілька днів, під час профогляду, лікарі виявили захворювання ще в одної 17-річної студентки цього ж навчального закладу.

Наразі дівчата отримують специфічне лікування. Стан їхнього здоров'я лікарі оцінюють як "стабільний".

"Обидві дівчинки навчаються у ВПУ. Проте в різних групах і на різних курсах. Одна з дівчат живе у гуртожитку, інша - в орендованій квартирі. Наразі у ВПУ проводяться протиепідемічні заходи. Усім студентам, які контактували з дівчатами, зроблено манту. Всі вони мають отримати хіміо-профілактичне лікування", - зазначила С. Гейващук.

За 9 місяців 2016 року на Хмельниччині взято на облік 15 дітей, у яких виявлено захворювання на туберкульоз. Показник захворюваності не перевищує даних за минулі роки. У той-же час, за інформацією відкритих джерел, відомо, що у Хмельницькому станом на сьогодні відсутній діагностичний препарат для виявлення алергічної реакції в осіб, інфікованих туберкульозними бактеріями. Чиновники з мерії вже виділили кошти на його закупівлю. Наразі невідомо, коли медзаклади отримають цей препарат для проведення щепень манту для дітей.

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