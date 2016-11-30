Двух студенток с открытой формой туберкулеза обнаружили в Хмельницком ВПУ
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Хмельницком ВПУ обнаружили двух студенток с открытой формой туберкулеза. 17-летние девушки госпитализированы в специализированную больницу. В училище проводятся противоэпидемические мероприятия. Об этом корреспонденту УНН рассказала главный внештатный детский фтизиатр Департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА Светлана Гейващук.
Как стало известно, одну больную девушку доставили в больницу из детской больницы еще две недели назад. А через несколько дней, во время профосмотра, врачи обнаружили заболевание еще у одной 17-летней студентки этого же учебного заведения.
Сейчас девушки получают лечение. Состояние их здоровья врачи оценивают как "стабильное".
"Обе девочки учатся в ВПУ. Однако в разных группах и на разных курсах. Одна из девушек живет в общежитии, другая - в съемной квартире. Сейчас в ВПУ проводятся противоэпидемические мероприятия. Всем студентам, которые контактировали с девушками, сделано манту. Все они должны получить химио- профилактическое лечение ", - отметила С.Гейващук.
За 9 месяцев 2016 года в Хмельницкой области учтено 15 детей, у которых выявлено заболевание туберкулезом. Показатель заболеваемости не превышает данных за прошлые годы. В тот же время, по информации открытых источников, известно, что в Хмельницком на сегодня отсутствует диагностический препарат для выявления аллергической реакции у лиц, инфицированных туберкулезными бактериями. Чиновники из мэрии уже выделили средства на его закупку. Пока неизвестно, когда медучреждения получат этот препарат для проведения прививок манту для детей.