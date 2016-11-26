Двох посадовців військового концерну затримали за вимагання 900 тис дол. - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали двох посадовців військового концерну, які вимагали 900 тисяч доларів з одеських підприємців, у рамках справи тривають обшуки у інших підозрюваних, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
"Правоохоронці встановили, що чиновники "оцінили" продовження оренди торговельних майданчиків, які знаходяться на землях Міністерства оборони, на одному з найбільших одеських ринків у двадцять тисяч доларів США за кожну точку. Таку "таксу" за переоформлення договорів вони встановили сорока п’яти місцевим комерсантам", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України, співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою затримали хабарників у одному з одеських ресторанів під час отримання від підприємців 75 тисяч американських доларів.
Під час обшуків за місцем проживання посадовців, оперативники СБ України виявили сто двадцять тисяч доларів. Обшуки також відбуваються в інших осіб, які підозрюються в участі у корупційній схемі.