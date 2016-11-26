Двох посадовців військового концерну затримали за вимагання 900 тис дол. - СБУ

"Правоохоронці встановили, що чиновники "оцінили" продовження оренди торговельних майданчиків, які знаходяться на землях Міністерства оборони, на одному з найбільших одеських ринків у двадцять тисяч доларів США за кожну точку. Таку "таксу" за переоформлення договорів вони встановили сорока п’яти місцевим комерсантам", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України, співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою затримали хабарників у одному з одеських ресторанів під час отримання від підприємців 75 тисяч американських доларів.

Під час обшуків за місцем проживання посадовців, оперативники СБ України виявили сто двадцять тисяч доларів. Обшуки також відбуваються в інших осіб, які підозрюються в участі у корупційній схемі.