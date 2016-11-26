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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Двух должностных лиц военного концерна задержали за вымогательство 900 тыс долл. - СБУ

Киев • УНН

 • 8253 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух чиновников военного концерна, которые требовали 900 000 долларов у одесских предпринимателей, в рамках дела продолжаются обыски у других подозреваемых, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двух должностных лиц военного концерна задержали за вымогательство 900 тыс долл. - СБУ

"Правоохранители установили, что чиновники "оценили" продление аренды торговых площадок, которые находятся на землях Министерства обороны, на одном из крупнейших одесских рынков в двадцать тысяч долларов США за каждую точку. Такую "таксу" за переоформление договоров они установили сорока пяти местным коммерсантам", - говорится в сообщении.

Указано, что в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины, сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали взяточников в одном из одесских ресторанов при получении от предпринимателей 75 000 американских долларов.

Во время обысков по месту жительства должностных лиц, оперативники СБ Украины обнаружили сто двадцать тысяч долларов. Обыски также проходят у других лиц, подозреваемых в участии в коррупционной схеме.

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