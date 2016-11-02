Двох осіб судитимуть на Донеччині за побиття знайомих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Донеччині двох чоловіків судитимуть за побиття та незаконне позбавлення волі двох знайомих. В результаті завданих тілесних ушкоджень один чоловік помер у лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі Краматорської місцевої прокуратури.
Встановлено, що 20 липня поточного року двоє мешканців міста Білозерське Добропільського району вирішили допитати двох знайомих чоловіків, які, начебто, викрали в одного з них домашню птицю.
На власному автомобілі зловмисники привезли так званих підозрюваних до гаража у с. Святогорівка, де нанесли їм численні удари руками, ногами, пластиковою трубою та гумовим шлангом. Отримавши таким чином “зізнання”, чоловіки не відпустили своїх жертв, а, поклавши одного у багажник, а іншого — на заднє сидіння автомобіля, перевезли до села Вікторівка, де викинули на узбіччя та продовжили бити.
В результаті побиття обидва потерпілих опинились у лікарні, один з них від отриманих травм помер. Деякий час винуватці жорстокої розправи над людьми ховалися від слідства, але згодом їх було затримано та судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Обвинувальний акт прокуратурою узгоджено та спрямовано до суду за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.
Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.