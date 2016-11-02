Двух человек будут судить в Донецкой области за избиение знакомых

Установлено, что 20 июля текущего года двое жителей города Белозерское Добропольского района решили допросить двух знакомых мужчин, которые якобы похитили у одного из них домашнюю птицу.

На собственном автомобиле злоумышленники привезли так называемых подозреваемых в гараж в с. Святогоровка, где нанесли им множественные удары руками, ногами, пластиковой трубой и резиновым шлангом. Получив таким образом "признание", мужчины не отпустили своих жертв, а, положив одного в багажник, а второго - на заднее сиденье автомобиля, перевезли в село Викторовка, где выбросили на обочину и продолжили избивать.

В результате избиения оба пострадавших оказались в больнице, один из них от полученных травм скончался. Некоторое время виновники жестокой расправы над людьми прятались от следствия, но впоследствии были задержаны и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Обвинительный акт прокуратурой согласован и направлен в суд по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.