Двох індусів на шляху до Європи перехопили прикордонники у лісових хащах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Прикордонники на Львівщині затримали двох громадян Індії, які пробиралися через ліс до кордону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“18 червня вранці дільничний інспектор прикордонної служби Львівського загону ДПСУ виявив поблизу кордону двох невідомих осіб. Ними виявились двоє громадян Індії”, — йдеться у повідомленні.
За даними ДПСУ, з метою недопущення порушення державного кордону на затримання ймовірних правопорушників на місце вибула група реагування. Невідомі особи прямували через ліс у бік кордону, їх зупинили на околиці н.п.Грушів.
Як зазначається, затриманих громадян було доставлено у відділ прикордонної служби для проведення перевірочних заходів та встановлення обставин правопорушення.
Стосовно правопорушників було складено адміністративно-процесуальні документи за статтею 204-1 ч.2 КУпАП. “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.
Раніше ДПСУ затримала п’ятьох іноземців із “країн міграційного ризику” за хабарі.