Двух индусов на пути в Европу перехватили пограничники в лесной чаще
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Пограничники во Львовской области задержали двух граждан Индии, которые пробирались через лес к границе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“18 июня утром участковый инспектор пограничной службы Львовского отряда ГПСУ обнаружил вблизи границы двух неизвестных лиц. Ими оказались двое граждан Индии”, - говорится в сообщении.
По данным ГПСУ, с целью недопущения нарушения государственной границы на задержание вероятных правонарушителей на место выбыла группа реагирования. Неизвестные лица направлялись через лес в сторону границы, их остановили на окраине н.п. Грушев.
Как отмечается, задержанных граждан доставили в отдел пограничной службы для проведения проверочных мероприятий и установления обстоятельств правонарушения.
Относительно правонарушителей были составлены административно-процессуальные документы по статье 204-1 ч.2 КоАП. “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины”.
Ранее ГПСУ задержала пятерых иностранцев из “стран миграционного риска” за взятки.