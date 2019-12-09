Дві українські тенісистки стартували з перемог на турнірі в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Українські тенісистки Катерина Бондаренко і Дарина Снігур вийшли у фінал кваліфікації на турнірі ITF, що стартував на кортах у Дубаї (ОАЕ), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У першому раунді відбіркового турніру Бондаренко обіграла австрійську тенісистку Юлію Грабнер, посіяну під 6 номером — 6:3, 7:6 (5), а Снігур упевнено обіграла представницю Бельгії, колишню українку Марину Заневську (9 сіяна) — 6:2, 6:3.
Зазначимо, що за місце в основну сітку Бондаренко і Снігур посперечаються в очному протистоянні.
Примітно, що інша українка — Анастасія Шошина в першому колі відбору зіграє з росіянкою Анастасією Комардіною (8).