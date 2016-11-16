Дві людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, 15 листопада о 16:50 год. до поліції надійшла інформація, що на 63 кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепине сталася дорожньо-транспортна пригода.
На місці події правоохоронці з'ясували, що автомобіль “КІА” під керуванням 35-річного чоловіка виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “ЗАЗ Форза”, яким керував 52-річний громадянин. Внаслідок ДТП обидва водії автівок загинули на місці. З травмами різного ступеню тяжкості до лікарні доставлені 29-річний пасажир “КІА” та 39-річний пасажир “ЗАЗ Форза”.