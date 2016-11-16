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15 марта, 19:03 • 109557 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150783 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127805 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121039 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107197 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102618 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97594 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127539 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Два человека погибли в результате ДТП в Харьковской области

Два человека погибли в результате ДТП в Харьковской области

Киев • УНН

 • 8993 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Харьковской области в результате ДТП погибли два человека. Об этомм УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Так, 15 ноября в 16:50 в полицию поступила информация, что на 63 километре трассы Харьков-Красноград-Перещепино произошло дорожно-транспортное происшествие.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что автомобиль "КІА" под управлением 35-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ЗАЗ Форза", которым управлял 52-летний гражданин. В результате ДТП водители автомобилей погибли на месте. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены 29-летний пассажир "КІА" и 39-летний пассажир "ЗАЗ Форза".

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