Два человека погибли в результате ДТП в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Харьковской области в результате ДТП погибли два человека. Об этомм УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, 15 ноября в 16:50 в полицию поступила информация, что на 63 километре трассы Харьков-Красноград-Перещепино произошло дорожно-транспортное происшествие.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что автомобиль "КІА" под управлением 35-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ЗАЗ Форза", которым управлял 52-летний гражданин. В результате ДТП водители автомобилей погибли на месте. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены 29-летний пассажир "КІА" и 39-летний пассажир "ЗАЗ Форза".