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Двадцятирічний гравець набрав 70 очок у матчі NBA

Двадцятирічний гравець набрав 70 очок у матчі NBA

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Захисник клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) “Фінікс Санз” Девін Букер, якому 20 років, став найрезультативнішим гравцем матчу регулярного чемпіонату з “Бостон Селтікс”. Про це повідомляється на сайті НБА, передає УНН.

Матч відбувся в Бостоні і завершився перемогою господарів з рахунком 130:120. Д.Букер набрав 70 очок. Він провів на майданчику майже 45 хвилин. Наступним за результативністю став гравець “Селтікс” Айзе Томас, який приніс своїй команді 34 очка.

Відзначимо, останнім гравцем, який набирав 70 і більше очок в матчі NBA, був захисник “Лос-Анджелес Лейкерс” Кобі Брайант.

У січні 2006 року після зустрічі з “Торонто Репторс” в його активі було 81 очко.

У сезоні 2016/2017 на рахунку Д.Букера 71 матч в рамках регулярного чемпіонату. В середньому за гру він набирає 21,6 очка.

Як повідомляв УНН 19 березня, український баскетболіст Сергій Гладир, який виступає за клуб “Монако”, очолив ТОП-10 кращих моментів тижня в чемпіонаті Франції.

Українські Національні Новини

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