Двадцатилетний игрок набрал 70 очков в матче NBA
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) “Финикс Санз” Девин Букер, которому 20 лет, стал самым результативным игроком матча регулярного чемпионата с “Бостон Селтикс”. Об этом сообщается на сайте НБА, передает УНН.
Матч состоялся в Бостоне и завершился победой хозяев со счетом 130:120. Д.Букер набрал 70 очков. Он провел на площадке почти 45 минут. Следующим по результативности стал игрок “Селтикс” Айзея Томас, который принес своей команде 34 очка.
Отметим, последним игроком, набиравшим 70 и более очков в матче NBA, был защитник “Лос-Анджелес Лейкерс” Коби Брайант.
В январе 2006 года после встречи с “Торонто Рэпторс” в его активе было 81 очко.
В сезоне 2016/2017 на счету Д.Букера 71 матч в рамках регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирает 21,6 очка.
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