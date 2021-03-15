Дублі Тете і Соломону принесли "Шахтарю" розгромний виграш в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Донецький "Шахтар" здобув переконливий виграш у зустрічі 18 туру УПЛ над "Десною", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
У першій половині єдине взяття воріт відбулося завдяки призначенню пенальті в бік воріт гостей. Відзначився Тете.
По перерві “Десна” кинулася відіграватися, створила кілька моментів. Але впродовж останньої 20-хвилинки донеччани тричі забили, таким чином вирішивши долю всієї зустрічі. Авторами голів стали двічі Манор Соломон, і вдруге забив Тете — 0:4.
Доповнення
Чернігівці таким чином перервали безпрограшну серію і з 30 очками йдуть 4-ми, “Шахтар” (39) на чотири бали відстає від “Динамо”.