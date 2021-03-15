Дубли Тете и Соломона принесли "Шахтеру" разгромный выигрыш в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Донецкий "Шахтер" одержал убедительный выигрыш во встрече 18 тура УПЛ над "Десной", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
В первой половине единственное взятие ворот состоялось благодаря назначению пенальти в сторону ворот гостей. Отличился Тете.
После перерыва “Десна” бросилась отыгрываться, создала несколько моментов. Но на протяжении последней 20-минутки дончане трижды забили, таким образом решив судьбу всей встречи. Авторами голов стали дважды Манор Соломон, и вдруг забил Тете — 0:4.
Дополнение
Черниговцы таким образом прервали беспроигрышную серию и с 30 очками идут 4-ми, “Шахтер” (39) на четыре балла отстает от “Динамо”.