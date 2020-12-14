Дубль Роналду привів “Ювентус” до чергової звитяги в матчі Серії А

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь гостей. У переможців два м’ячі з пенальті забив Кріштіану Роналду, а ще одного разу відзначався Дібала.

“Що може бути краще, ніж оформити дубль в 100-му матчі за „Ювентус“? Я дуже гордий тим, що досяг цього показника в „Юве“. Але знаєте, я вже думаю про те, як заб’ю 100 м’ячів за „Юве“!”, — написав Роналду в своєму Twitter.

Додамо, “Ювентус” набрав 23 очки і піднявся на четверте місце в таблиці Серії А. “Дженоа” (6) розташовується на 19-му місці.