Дубль хорватського півзахисника приніс "Дніпро-1" розгромний виграш в УПЛ

Деталі

В середині тайму м'яч після подачі з кутового відскочив від гравця гостей в стійку, а далі його в сітку доправив хорват Маріо Чуже. Бразильський півзахисник Тавареш отримав вилучення наприкінці тайму та залишив "Львів" у меншості. Цим сповна скористалися господарі.

На 58 хвилині Ігнетанеко за допомогою рикошету подвоїв рахунок, потім впродовж трьох хвилин відзначилися Когут, а хорват Чуже оформив дубль. Ще раз забив в компенсований час Гонкальвес.

Галичани змогли відповісти одним забитим м’ячем з пенальті від Тавареша – 5:1.

Доповнення

Дніпряни здобули 20-ту перемогу в УПЛ – 8 місце із 25 набраними очками. "Львів" тільки 12-й (15).