Дубль хорватского полузащитника принес "Днепр-1" разгромный выигрыш в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Стартовый матч 20 тура Украинской Премьер-лиги принес противостояния команд из второй части турнирной таблицы - "Днепр-1" принимал ФК "Львов", передает корреспондент УНН.
Детали
В середине тайма мяч после подачи с углового отскочил от игрока гостей в стойку, а дальше его в сетку отправил хорват Марио Чужое. Бразильский полузащитник Тавареш получил удаление в конце тайма и оставил “Львов” в меньшинстве. Этим сполна воспользовались хозяева.
На 58 минуте Игнетанеко с помощью рикошета удвоил счет, затем в течение трех минут отличились Когут, а хорват Чуже оформил дубль. Еще раз забил в компенсированное время Гонкальвес.
Галичане смогли ответить одним забитым мячом с пенальти от Тавареша — 5:1.
Дополнение
Днепряне получили 20-ю победу в УПЛ — 8 место из 25 набранными очками. “Львов” только 12-й (15).