Дубль форварда "Валенсії" приніс Бельгії третю звитягу в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Переможну ходу в елітному дивізіоні Ліги націй продовжила збірна Бельгії у домашньому протистоянні із Ісландією, повідомляє УНН.
Після поразки в першому колі 0:3 ісландці довго тримали свої ворота на замку у грі на стадіоні “Короля Бодуена”, а саме до 65 хвилини поки м’яч у порожню сітку не відправив форвард “Валенсії” Міші Батшуайі. Нападник оформив дубль на 81 хвилині та встановив остаточні цифри — 2:0.
Варто відзначити, що до цієї очної баталії бельгійці виграли всі десять попередніх матчів з Ісландією.
Крім того додамо, бельгійці наблизилися до виграшу групи Дивізіону А — 9 очок, ісландці ще раніше достроково вилетіли до Дивізіону В — 0.