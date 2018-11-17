Дубль форварда "Валенсии" принес Бельгии третью победу в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Победное шествие в элитном дивизионе Лиги наций продолжила сборная Бельгии в домашнем противостоянии с Исландией, сообщает УНН.
После поражения в первом круге 0:3 исландцы долго держали свои ворота на замке в игре на стадионе “Короля Бодуэна”, а именно до 65 минуты пока мяч в пустую сетку не отправил форвард “Валенсии” Миши Батшуайи. Нападающий оформил дубль на 81 минуте и установил окончательные цифры — 2:0.
Стоит отметить, что к этой очной баталии бельгийцы выиграли все десять предыдущих матчей с Исландией.
Кроме того добавим, бельгийцы приблизились к выигрышу группы Дивизиона А — 9 очков, исландцы еще раньше досрочно вылетели в Дивизион В — 0.