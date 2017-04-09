Дубль А.Ярмоленка приніс "Динамо" розгромну перемогу над "Олімпіком"

В середині тайму господарі підтвердили статус фаворита зустрічі, відправивши у сітку донеччан два м’ячі. Спочатку Морозюк навісив із правого флангу, й Бєсєдін, якого залишили на самоті у безпосередній близькості, головою розстріляв голкіпера з лінії воротарського майданчика. Потім вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, отримавши передачу, вирішився на удар метрів із 27-ми, тим самим заставши зненацька голкіпера — м’яч прошмигнув під його рукою у ворота.

У другій 45-хвилинці кияни ще двічі засмутили голкіпера Заурі Махарадзе. Сидорчук блискучим пасом урозріз вивів Гармаша віч-на-віч із воротарем, і Денис точно пробив повз голкіпера. Також у грі зробив дубль А.Ярмоленко. Артем Бєсєдін зачепився за м’яч, точним пасом вивів до воріт Ярмоленка, Андрій обіграв воротаря та закотив м’яча в порожні ворота — 4:0.

Відзначимо, що перемога дозволила підопічним Сергія Реброва дещо скоротити відставання від “Шахтаря”, котрий зазнав першої поразки у сезоні: у киян 52 пункти, у “гірників” 63. “Олімпік” залишився 4-м, проте “Олександрія” зменшила відставання від донеччан до 1 балу.

Як повідомляв УНН, Одеський “Чорноморець” в Харкові здобув вольову перемогу над донецьким “Шахтарем” в 24-му турі чемпіонату України.