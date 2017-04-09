Дубль А.Ярмоленка принес "Динамо" разгромную победу над "Олимпиком"

В середине тайма хозяева подтвердили статус фаворита встречи, отправив в сетку дончан два мяча. Сначала Морозюк навесил с правого фланга, и Беседин, которого оставили в одиночестве в непосредственной близости, головой расстрелял голкипера с линии вратарской. Затем вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, получив передачу, решился на удар метров с 27-ми, тем самым застав врасплох голкипера — мяч юркнул под его рукой в ​​ворота.

Во второй 45-минутке киевляне еще дважды огорчили голкипера Зауре Махарадзе. Сидорчук блестящим пасом вразрез вывел Гармаша лицом к лицу с вратарем, и Денис точно пробил мимо голкипера. Также в игре сделал дубль А.Ярмоленко. Артем Беседин зацепился за мяч, точным пасом вывел к воротам Ярмоленко, Андрей обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота — 4: 0.

Отметим, что победа позволила подопечным Сергея Реброва несколько сократить отставание от “Шахтера”, который потерпел первое поражение в сезоне: у киевлян 52 пункта, у “горняков” 63 “Олимпик” остался 4-м, однако “Александрия” уменьшила отставание от дончан до 1 балла.

Как сообщал УНН, Одесский “Черноморец” в Харькове одержал волевую победу над донецким “Шахтером” в 24-м туре чемпионата Украины.