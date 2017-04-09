Дубль А.Ярмоленка принес "Динамо" разгромную победу над "Олимпиком"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43915 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103214 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158467 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117307 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117061 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112874 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104511 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107140 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103627 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154105 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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 • 11053 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На НСК “Олимпийский” состоялся заключительный поединок программы 24-го тура Лиги Пари-Матч, в котором киевское “Динамо” встретилось с донецким “Олимпиком”. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.

В середине тайма хозяева подтвердили статус фаворита встречи, отправив в сетку дончан два мяча. Сначала Морозюк навесил с правого фланга, и Беседин, которого оставили в одиночестве в непосредственной близости, головой расстрелял голкипера с линии вратарской. Затем вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, получив передачу, решился на удар метров с 27-ми, тем самым застав врасплох голкипера — мяч юркнул под его рукой в ​​ворота.

Во второй 45-минутке киевляне еще дважды огорчили голкипера Зауре Махарадзе. Сидорчук блестящим пасом вразрез вывел Гармаша лицом к лицу с вратарем, и Денис точно пробил мимо голкипера. Также в игре сделал дубль А.Ярмоленко. Артем Беседин зацепился за мяч, точным пасом вывел к воротам Ярмоленко, Андрей обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота — 4: 0.

Отметим, что победа позволила подопечным Сергея Реброва несколько сократить отставание от “Шахтера”, который потерпел первое поражение в сезоне: у киевлян 52 пункта, у “горняков” 63 “Олимпик” остался 4-м, однако “Александрия” уменьшила отставание от дончан до 1 балла.

Как сообщал УНН, Одесский “Черноморец” в Харькове одержал волевую победу над донецким “Шахтером” в 24-м туре чемпионата Украины.

 

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