ДТП з іноземцями у центрі Ужгорода: троє загиблих, один у реанімації
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні вночі, 12 лютого, у центрі Ужгорода на вулиці Льва Толстого сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє осіб, одна людина опинилася в реанімації. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля "Land Rover Freelander" на іноземній реєстрації не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом. Внаслідок цього загинули троє осіб 1989, 1990 і 1994 року народження, серед яких і водій. Ще один пасажир 1992 року народження зараз перебуває у реанімації. Усі четверо - іноземці", - розповіла УНН Т.Щоголева.
Наразі поліція з'ясовує, чи були тверезими учасники аварії. Слідство у справі триває, встановлюється правова кваліфікація пригоди.
Як повідомляв УНН, у ДТП на Закарпатті одна людина померла та п′ятеро госпіталізовані.