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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ДТП в Угорщині: один громадянин України перебуває в комі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Один з постраждалих внаслідок ДТП в Угорщині українців зараз перебуває у стані коми. Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Посольсва України в Угорщині, передає УНН.

ДТП в Угорщині: один громадянин України перебуває в комі

“За повідомленням поліції, 13 постраждалих у ДТП громадян України госпіталізовані у лікарні міст Будапешт, Вац та Балашшадярмат. Семи постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено залишити лікарні. Решта перебувають у лікарнях, один у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього знаходиться батько”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім українців в аварії постраждав також водій, громадянин Угорщини. Вісім громадян України отримали важкі травми, 5 — легкі.

Як повідомляв УНН, у суботу в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса в якому перебували українці. За інформацією місцевих ЗМІ, ДТП сталася близько 14:45 на 51 км головної магістралі № 2.

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