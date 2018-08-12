ДТП в Угорщині: один громадянин України перебуває в комі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Один з постраждалих внаслідок ДТП в Угорщині українців зараз перебуває у стані коми. Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Посольсва України в Угорщині, передає УНН.
“За повідомленням поліції, 13 постраждалих у ДТП громадян України госпіталізовані у лікарні міст Будапешт, Вац та Балашшадярмат. Семи постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено залишити лікарні. Решта перебувають у лікарнях, один у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього знаходиться батько”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що крім українців в аварії постраждав також водій, громадянин Угорщини. Вісім громадян України отримали важкі травми, 5 — легкі.
Як повідомляв УНН, у суботу в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса в якому перебували українці. За інформацією місцевих ЗМІ, ДТП сталася близько 14:45 на 51 км головної магістралі № 2.