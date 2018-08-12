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ДТП в Венгрии: один гражданин Украины находится в коме

Киев • УНН

 • 9111 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Один из пострадавших в результате ДТП в Венгрии украинец сейчас находится в состоянии комы. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Посольсва Украины в Венгрии, передает УНН.

ДТП в Венгрии: один гражданин Украины находится в коме

"По сообщению полиции, 13 пострадавших в ДТП граждан Украины госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат. Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешено оставить больницу. Остальные находятся в больницах, один в состоянии комы (угроза жизни остается). Возле него находится отец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме украинцев в ​​аварии пострадал также водитель, гражданин Венгрии. Восемь граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 - легкие.

Как сообщал УНН, в субботу в Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса в котором находились украинцы. По информации местных СМИ, ДТП произошло около 14:45 на 51 км главной магистрали № 2.

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