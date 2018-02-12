ДТП у столиці: водій та пасажир у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Столичному шосе столиці сталася аварія, в якій серйозно постраждали двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту “Киев-оперативный”.
На шляху між Корчуватим та станцією метро “Видубичі” водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та наїхав на стовп.
Водій авто та пасажир перебувають у важкому стані. Зазначається, що пасажира госпіталізували одразу, а водія затиснуло в салоні, тож його евакуювали рятувальники.
До місця ДТП прибули поліцейські та медики.
Як повідомляв УНН, у Хотові, що неподалік від Києва, 8 лютого легковик збив пішохода.