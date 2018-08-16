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ДСНС відмовилася перевіряти смертельно небезпечний дитячий табір у Карпатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Дитячий табір "Рай у Карпатах" функціонує нелегально, але перевірити його пожежну безпеку неможливо через встановлений мораторій. Про це заявили в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у відповідь на запит УНН.

ДСНС відмовилася перевіряти смертельно небезпечний дитячий табір у Карпатах

"На даний час зі сторони Управління не вбачається за можливе проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки у наметовому таборі "Рай в Карпатах", який розташований в урочищі Запідок Верховинського району Івано-Франківської області", - повідомили в регіональному представництві ДСНС.

Там вважають, що оскільки такого табору немає в жодному офіційному реєстрі, перевірити його планово неможливо, а позапланово - не дозволяє мораторій.

У відомстві посилаються на ст.6 ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", який начебто забороняє ДСНС проводити позапланові перевірки, якщо на заклад ніхто не поскаржився, і якщо досі там ніхто не загинув.

Принагідно зазначимо, що минулого року уряд зняв мораторій на перевірки пожежної безпеки у дитячих закладах, тож ніяких перешкод для перевірки ДСНС не має бути. Таке рішення Кабмін прийняв після масштабної пожежі в одеському дитячому таборі “Вікторія”, внаслідок якої загинуло троє дітей. На лаві підсудних зокрема опинився й посадовець ГУ ДСНС в Одеській області.

Раніше УНН повідомляв, що на відміну від ДСНС, Держпродспоживслужба миттєво відреагувала на інформацію в ЗМІ і призначила невідкладну перевірку дитячого табору "Рай в Карпатах".

У зв'язку із цим УНН вирішив звернутися до Прем'єр-міністра України із проханням прокоментувати відмову ДСНС перевіряти пожежну безпеку у вказаному дитячому таборі.

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