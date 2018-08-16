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ГСЧС отказалась проверять смертельно опасный детский лагерь в Карпатах

Киев • УНН

 • 13462 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Детский лагерь "Рай в Карпатах" функционирует нелегально, но проверить его пожарную безопасность невозможно из-за установленного моратория. Об этом заявили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в ответ на запрос УНН.

ГСЧС отказалась проверять смертельно опасный детский лагерь в Карпатах

"В настоящее время со стороны Управления не усматривается возможным проведение мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности в палаточном лагере "Рай в Карпатах", который расположен в урочище Запидок Верховинского района Ивано-Франковской области", - сообщили в региональном представительстве ГСЧС.

Там считают, что поскольку такого лагеря нет ни в одном официальном реестре, проверить его планово невозможно, а внепланово - не позволяет мораторий.

В ведомстве ссылаются на ст.6 ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", который якобы запрещает ГСЧС проводить внеплановые проверки, если на заведение никто не пожаловался, и если до сих пор там никто не погиб.

Попутно отметим, что в прошлом году правительство сняло мораторий на проверки пожарной безопасности в детских учреждениях, поэтому никаких препятствий для проверки ГСЧС быть не должно. Такое решение Кабмин принял после масштабного пожара в одесском детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей. На скамье подсудимых в частности оказался и чиновник ГУ ГСЧС в Одесской области.

Ранее УНН сообщал, что в отличие от ГСЧС, Госпродпотребслужба мгновенно отреагировала на информацию в СМИ и назначила неотложную проверку детского лагеря "Рай в Карпатах".

В связи с этим УНН решил обратиться к Премьер-министру Украины с просьбой прокомментировать отказ ГСЧС проверять пожарную безопасность в указанном детском лагере.

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