ДСНС: до розчищення автодоріг в Україні залучено 1547 одиниці техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Для забезпечення проїзду транспорту та розчистки автодоріг на території України залучено 1547 одиниці техніки та 2248 працівників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1547 одиниць техніки та 2248 працівників, з яких від Укравтодору залучено 1540 одиниць техніки та 2222 працівника, від ДСНС 7 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу. Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1776 автомобілів, в яких перебувало 4444 особи ”, - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що на дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Звернення громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано.
Водночас, за інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.
При цьому, через негоду залишаються знеструмленим 4 населених пункти у 2 областях, а саме: Львівській — 3 н.п. та Одеській — 1 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, станом на ранок 10 січня обмеження на рух транспорту досі діють в Одеській та Миколаївській областях.