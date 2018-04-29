Перша леді Франції розповіла про складнощі в житті Меланії Трамп

За її словами, дружина Трампа “добра, чарівна, розумна і дуже відкрита”, а також вона “правда дуже кумедна”. “У нас однакове почуття гумору. Ми багато сміємося разом”, - пояснила Бріжит. Вона також додала, що на публіці Меланія може здатися дещо похмурою, але насправді вона зовсім не така. “Вона може легко над чим-небудь розсміятися, просто показує це рідше, ніж я”, — зазначила дружина французького лідера.

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При цьому перша леді Франції з жалем відгукнулася про спосіб життя Меланії, зазначивши, що та досить обмежена в своїх діях. “Вона навіть не може відкрити вікно в Білому домі. Не може вийти на вулицю. У неї куди більше обмежень, ніж у мене”, - поділилася Бріжит Макрон, додавши, що вона кожен день виходить на вулицю в Парижі.

За словами дружини французького лідера, вона “не відчуває себе першою леді” і намагається “як і раніше вести нормальне життя”. Вона зустрічається з сином і двома доньками та онуками. “У моїй свідомості нічого не змінилося. Я як і раніше дружина Еммануеля Макрона, а не президента”, - повідомила Бріжит.

Нагадаємо, президент Франції разом з дружиною відвідували з офіційним візитом Вашингтон з 23 по 26 квітня.