Первая леди Франции рассказала о сложностях в жизни Мелании Трамп

По её словам, жена Трампа “добрая, обаятельная, умная и очень открыта”, а также она “правда очень забавная”. “У нас одинаковое чувство юмора. Мы много смеемся вместе”, — пояснила Брижит. Она также добавила, что на публике Мелания может показаться несколько мрачной, но на самом деле она совсем не такая. “Она может легко над чем-нибудь рассмеяться, просто показывает это реже, чем я”, — отметила жена французского лидера.

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При этом первая леди Франции с сожалением отозвалась об образе жизни Мелании, отметив, что и достаточно ограничена в своих действиях. “Она даже не может открыть окно в Белом доме. Не может выйти на улицу. У неё куда больше ограничений, чем у меня”, — поделилась Брижит Макрона, добавив, что она каждый день выходит на улицу в Париже.

По словам жены французского лидера, она “не чувствует себя первой леди” и пытается “по-прежнему вести нормальную жизнь”. Она встречается с сыном и двумя дочерьми и внуками. “В моем сознании ничего не изменилось. Я по-прежнему жена Эммануэля Макрона, а не президента”, - сообщила Брижит.

Напомним, президент Франции вместе с женой посещали с официальным визитом Вашингтон с 23 по 26 апреля.