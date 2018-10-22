ЗМІ: Другий саміт США - КНДР може відбутися на початку січня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Нова зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина може пройти у січні 2019 року. Про це повідомила південнокорейська газета Chosun Ilbo з посиланням на дипломатичне джерело у Вашингтоні, передає УНН.
За його даними, американська адміністрація хоче провести саміт до 10 січня 2019 року, місце проведення зустрічі ще не визначено.
Як раніше інформував УНН, 7 жовтня відбувся візит до Пхеньяну та Пекіну держсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американської дипломатії вдалося досягти домовленості з лідером КНДР Кім Чен Ином про створення робочої групи із питань денуклеаризації, а також обговорити можливість проведення другого саміту КНДР і США.
Нагадаємо, перша в історії зустріч на вищому рівні між США і КНДР відбулася 12 червня в Сінгапурі. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ній Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.