ЗМІ: Другий саміт США - КНДР може відбутися на початку січня

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Нова зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина може пройти у січні 2019 року. Про це повідомила південнокорейська газета Chosun Ilbo з посиланням на дипломатичне джерело у Вашингтоні, передає УНН.