Дробович розповів, на якому етапі створення музею монументальної пропаганди у Каховці

“Там є прогрес. Біля Каховки розташована знаменита “Тачанка” — скульптура, пам’ятка монументального мистецтва. Був запит з одного боку громадян щодо демонтажу, адже вона була символом тоталітарного режиму, а з іншого боку частина мешканців Каховки хотіла її зберегти. Відповідно ми провели семінар по креативній декомунізації в Каховці у березні й дійшли до ідеї створення музейного простору навколо цієї “Тачанки”, — розповів Дробович.

За його словами, міська рада оголосила конкурс на якому місцеві жителі надали свої пропозиції, як можна цей простір організувати.

“Здається було подано 10 пропозицій. Причому міськрада запропонувала винагороду за найкращий проект. Відбулося подання документів, ми вже опрацьовуємо ці заявки. На початку серпня буде обрана найкраща робота й власне з цих пропозицій громадян ми візьмемо конкретні ідеї та рішення для напрацювання загальної концепції для цього музею в Каховці”, — сказав Дробович.

Він сподівається, що надалі з обраною концепцією місцеві органи влади та область зможуть розпочати створення музею.

“Зі свого боку ми будемо це всіляко підтримувати”, — додав голова Інституту нацпам'яті.

На питання, коли розпочнеться будівництво, Дробович відповів: “Точно не раніше жовтня, тому що там має бути створена об’єднана територіальна громада, яка включить у себе і територію району, і саме місто Каховка. Тому що наразі виходить, що сама Тачанка належить до міста Каховка, а земля - до району. Відповідно тільки після цього можна буде говорити про будівництво.

За його словами, серйозне будівництво розпочнеться не раніше 2021 року.

“Якщо говорити про серйозне, капітальне будівництво, то я думаю, що воно може розпочатися не раніше 2021 року. Тобто не раніше жовтня 100%, але наприклад, ми розуміємо, що восени серйозні будівельні роботи ніхто не буде починати під кінець бюджетного року”, — розповів Дробович.

Як повідомлялося, у місті Каховка Херсонської області створять Музей монументальної пропаганди.

До цього, у Херсонській області, у місті Каховка, була створена робоча група, яка вирішувала питання щодо пам’ятника “Легендарна тачанка”, а також, чи буде під нього створюватися Музей монументальної пропаганди тоталітарного режиму.

Нагадаємо, в Інституті нацпам’яті нагадали, що “Легендарна Тачанка” та “Дівчина в шинелі” у Каховці підпадають під декомунізацію.