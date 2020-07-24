Дробович рассказал, на каком этапе создание музея монументальной пропаганды в Каховке

"Там есть прогресс. Возле Каховки расположена знаменитая "Тачанка" - скульптура, памятник монументального искусства. Был запрос с одной стороны граждан по демонтажу, ведь она была символом тоталитарного режима, а с другой стороны часть жителей Каховки хотела ее сохранить. Соответственно мы провели семинар по креативной декоммунизации в Каховке в марте и пришли к идее создания музейного пространства вокруг этой "Тачанки", - рассказал Дробович.

По его словам, городской совет объявил конкурс на котором местные жители предоставили свои предложения, как можно это пространство организовать.

"Кажется, было подано 10 предложений. Причем горсовет предложил вознаграждение за лучший проект. Состоялось представление документов, мы уже прорабатываем эти заявки. В начале августа будет выбрана лучшая работа и собственно из этих предложений граждан мы возьмем конкретные идеи и решения для выработки общей концепции для этого музея в Каховке", - сказал Дробович.

Он надеется, что в дальнейшем с выбранной концепцией местные органы власти и область смогут приступить к созданию музея.

"Со своей стороны мы будем это всячески поддерживать", - добавил глава Института нацпамяти.

На вопрос, когда начнется строительство, Дробович ответил: "Точно не раньше октября, так как там должна быть создана объединенная территориальная община, которая включит в себя и территорию района, и сам город Каховка. Потому что пока получается, что сама Тачанка относится к городу Каховка, а земля - к району. Соответственно только после этого можно будет говорить о строительстве".

По его словам, серьезное строительство начнется не раньше 2021 года.

"Если говорить о серьезном, капитальном строительстве, то я думаю, что оно может начаться не ранее 2021 года. То есть не раньше октября 100%, но например, мы понимаем, что осенью серьезные строительные работы никто не будет начинать в конце бюджетного года", - рассказал Дробович.

Как сообщалось, в городе Каховка Херсонской области создадут Музей монументальной пропаганды.

До этого, в Херсонской области, в городе Каховка, была создана рабочая группа, которая решала вопрос о памятнике "Легендарная тачанка", а также, будет ли под него создаваться Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима.

Напомним, в Институте нацпамяти напомнили, что "Легендарная Тачанка" и "Девушка в шинели" в Каховке подпадают под декоммунизацию.