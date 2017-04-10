ДП “Прозорро” не визнає своєї вини у проведенні сумнівного тендеру Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У ДП “Прозорро” не погоджуються із рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який встановив, що система електронних закупівель порушила вимоги ЗУ “Про державні закупівлі” під час проведення аукціону за переговорною процедурою у паливному тендері Міноборони. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДП “Прозорро”, передає УНН.
“На сьогодні ДП "ПРОЗОРРО" готується до захисту в апеляційному суді та має надію на неупередженість та професійність суддів вищої інстанції”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, суд визнав незаконним скандальний паливний тендер Міноборони. 200-мільйонну перемогу у цьому тендері отримало нікому невідоме ТОВ “ЄФГ-Трединг”, яке раніше ніколи не брало участі у держзакупівлях. Решту - два лоти - загальним об’ємом 9 тис. тонн пального “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 000 грн/т і 19 965 грн/т).
Вказаний аукціон, за переговорною процедурою, було проведено попри судову заборону.
У Міноборони прокоментували цю закупівлю. Зокрема, у відомстві зазначили, що дату проведення аукціону автоматично призначила система “Прозорро”.
Тендерний комітет МО при цьому, на виконання рішення суду, не вживав і не вживає жодних дій щодо продовження процедури закупівлі.