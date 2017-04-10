ГП "Прозорро" не признает своей вины в проведении сомнительного тендера Минобороны

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43807 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103199 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158431 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117293 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117055 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112871 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104508 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107139 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103625 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154096 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ГП "Прозорро" не признает своей вины в проведении сомнительного тендера Минобороны

ГП "Прозорро" не признает своей вины в проведении сомнительного тендера Минобороны

Киев  •  УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В ГП "Прозорро" не согласны с решением Днепропетровского окружного административного суда, который установил, что система электронных закупок нарушила требования ЗУ "О государственных закупках" при проведении аукциона по переговорной процедуре в топливном тендере Минобороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП "Прозорро", передает УНН.

"На сегодняшний день ГП "ПРОЗОРРО" готовится к защите в апелляционном суде и надеется на беспристрастность и профессионализм судей высшей инстанции", - говорится в сообщении.

Напомним, суд признал незаконным скандальный топливный тендер Минобороны. 200-милионную победу в этом тендере получило никому неизвестное ООО "ЕФГ-Трединг", которое ранее никогда не принимало участия в госзакупках. Остальные - два лота - общим объемом 9 тыс. тонн горючего "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21000 грн/т и 19965 грн/т).

Указанный аукцион по переговорной процедуре, было проведено несмотря на судебный запрет.

В Минобороны прокомментировали эту закупку. В частности, в ведомстве отметили, что дату проведения аукциона автоматически назначила система "Прозорро".

Тендерный комитет МО при этом, во исполнение решения суда, не принимал и не принимает никаких действий по продлению процедуры закупки.

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