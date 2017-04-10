ГП "Прозорро" не признает своей вины в проведении сомнительного тендера Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В ГП "Прозорро" не согласны с решением Днепропетровского окружного административного суда, который установил, что система электронных закупок нарушила требования ЗУ "О государственных закупках" при проведении аукциона по переговорной процедуре в топливном тендере Минобороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП "Прозорро", передает УНН.
"На сегодняшний день ГП "ПРОЗОРРО" готовится к защите в апелляционном суде и надеется на беспристрастность и профессионализм судей высшей инстанции", - говорится в сообщении.
Напомним, суд признал незаконным скандальный топливный тендер Минобороны. 200-милионную победу в этом тендере получило никому неизвестное ООО "ЕФГ-Трединг", которое ранее никогда не принимало участия в госзакупках. Остальные - два лота - общим объемом 9 тыс. тонн горючего "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21000 грн/т и 19965 грн/т).
Указанный аукцион по переговорной процедуре, было проведено несмотря на судебный запрет.
В Минобороны прокомментировали эту закупку. В частности, в ведомстве отметили, что дату проведения аукциона автоматически назначила система "Прозорро".
Тендерный комитет МО при этом, во исполнение решения суда, не принимал и не принимает никаких действий по продлению процедуры закупки.