Довіра українців до банків з початку війни зросла – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії довіра українців до банківської системи зросла. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман, передає УНН.
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"Що стосується банків, то вони підійшли до кризи зі значним запасом капіталу та ліквідності, операційно стійкими та ефективними. Довіра вкладників до банків протягом війни зростає. Станом на 9 грудня залишок коштів в банківській системі складає плюс майже 245 мільярдів гривень в еквіваленті. Це за коштами юридичних та фізичних осіб у валютах. Вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, бізнесу – на 11%" – повідомив Фурман.
Деталі
Крім того, під час війни банки продовжують давати кредити. За період дії воєнного стану у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" станом на 12 грудня підприємствам видали 16,6 тисяч кредитів. Їхня загальна сума становить 69 млрд грн, додав Фурман.
Нагадаємо
Василь Фурман повідомив, що станом на зараз ситуація на валютному ринку країни контрольована.