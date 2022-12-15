Доверие украинцев к банкам с начала войны выросло – НБУ

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"Что касается банков, то они подошли к кризису со значительным запасом капитала и ликвидности, операционно устойчивыми и эффективными. Доверие вкладчиков к банкам в течение войны растет. По состоянию на 9 декабря остаток средств в банковской системе составляет плюс около 245 миллиардов гривен в эквиваленте. Это по средствам юридических и физических лиц в валютах. Вклады населения с начала боевых действий выросли почти на 37%, бизнеса – на 11%" – сообщил Фурман.

Детали

Кроме того, во время войны банки продолжают давать кредиты. За период действия военного положения в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 12 декабря предприятиям выдали 16,6 тысячи кредитов. Их общая сумма составляет 69 млрд грн, добавил Фурман.

Напомним

Василий Фурман сообщил, что по состоянию на сейчас ситуация на валютном рынке страны контролируемая.