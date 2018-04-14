Довідка ДСНС за добу: 2 169 викликів, врятовано життя 3 осіб

“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 2 тис. 169 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 3 особи, 98 будівель та 4 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.

Як повідомляв УНН, за минулу добу рятувальники здійснили 2 131 виїзд на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.