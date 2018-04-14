Справка ГСЧС в сутки: 2 169 вызовов, спасены жизни 3 человек

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 169 выездов. В результате принятых мер спасено 3 человека, 98 зданий и 4 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки спасатели совершили 2 131 выезд на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.