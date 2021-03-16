Довибори у ВР: Олександр Шевченко - лідер рейтингу, кандидат від “Слуги народу” - другий
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Олександр Шевченко - лідер рейтингу у виборчих перегонах до Верховної Ради 87-ому Надвірнянському виборчому окрузі на Прикарпатті, представник “Слуг народу” — другий. Про це свідчать дані Соціологічної агенції “RTCS-Україна”, пише УНН.
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Так, у неділю, 28 березня, відбудуться вибори народного депутата України в 87-ому Надвірнянському виборчому окрузі.
Соціологічна агенція “RTCS-Україна” в період з 10 по 14 березня провела соціологічне дослідження мешканців виборчого округу № 87 на предмет їх політичних уподобань.
На запитання “Якби вибори до Верховної Ради України були найближчої неділі, то за кого з перелічених нижче кандидатів ви б проголосували?” відповіді респондентів розподілилися наступним чином:
Якби вибори до Верховної Ради України проводилися найближчої неділі, то голоси виборців Надвірнянського виборчого округу № 87 за партійні списки розподілилися б наступним чином:
Методом опитування особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) було опитано 1867 респондентів у віці від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,27%.