Довыборы в ВР: Александр Шевченко - лидер рейтинга, кандидат от "Слуги народа" - второй

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 1455 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 10202 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 94950 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 190194 просмотра

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2 марта, 18:35 • 275366 просмотра

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Александр Шевченко - лидер рейтинга в избирательной гонке в Верховную Раду в 87-м Надвирнянском избирательном округе на Прикарпатье, представитель "Слуг народа" - второй. Об этом свидетельствуют данные Социологического агентства "RTCS-Украина", пишет УНН.

Детали

Так, в воскресенье, 28 марта, состоятся выборы народного депутата Украины в 87-м Надвирнянском избирательном округе.

Социологическое агентство "RTCS-Украина" в период с 10 по 14 марта провело социологическое исследование жителей избирательного округа № 87 на предмет их политических предпочтений.

На вопрос "Если бы выборы в Верховную Раду Украины были в ближайшее воскресенье, то за кого из перечисленных ниже кандидатов вы бы проголосовали?" ответы респондентов распределились следующим образом:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в ближайшее воскресенье, то голоса избирателей Надвирнянского избирательного округа № 87 за партийные списки распределились бы следующим образом:

Методом опроса личное формализованное интервью (face-to-face) было опрошено 1867 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,27%.

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