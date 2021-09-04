Дослідження: у людей з COVID-19 вище ризик пошкодження нирок

Деталі

Дослідники з системи охорони здоров’я Сент-Луїса у справах ветеранів і Вашингтонського університету в Сент-Луїсі оцінили ризик дисфункції нирок і захворювань, пов’язаних з COVID-19, шляхом аналізу федеральних даних про стан здоров’я, взятих з 1 березня 2020 року по 15 березня 2021 року. Дослідники проаналізували дані 1 726 683 ветеранів, в тому числі дані 89 тисяч осіб, що вижили після COVID-19. Хоча більшість учасників дослідження були чоловіками, до вибірки також увійшли 151 289 жінок, з яких 8 817 були пацієнтами з тяжким COVID-19.

Чотири основні висновки дослідження:



У осіб, які не були госпіталізовані з COVID-19, ризик термінальної стадії хвороби нирок в три рази вище (на 215% вище) в порівнянні з людьми, які ніколи не були інфіковані.



Не госпіталізовані пацієнти з COVID-19 також мали на 15% вищий ризик серйозного впливу на нирки і на 30% вищий ризик гострого пошкодження нирок.



У порівнянні з контрольною групою тих, що вижили з COVID-19 були вищі показники хронічних захворювань легенів, діабету і серцево-судинних захворювань.



У порівнянні з пацієнтами з більш легкою формою захворювання, у пацієнтів з COVID-19 в критичному стані ризик серйозного ураження нирок був в сім разів вище, ризик гострого пошкодження нирок у вісім разів вище, а ризик ESKD — в 13 разів вище.



“Люди, які були госпіталізовані через COVID-19 або потребували лікування у відділенні інтенсивної терапії, піддаються найбільшому ризику, — заявив доктор медицини, старший автор і доцент медицини Вашингтонського університету Зіяд Аль-Алі. — Але ризик не дорівнює нулю для тих, у кого були легші випадки захворювання. Насправді, він значний. І ми повинні пам’ятати, що ми ще не знаємо, якими будуть наслідки для здоров’я людей в найближчі роки”.

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